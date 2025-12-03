România, campioană mondială la fragmentare administrativă pentru menținerea strictă a centralismului politico-administrativ. Regionalizarea este vânturată doar în campanii electorale, de Adrian Botezatu



În timp ce restul Europei a înțeles de mult că o administrație eficientă înseamnă mai puține unități, dar mai puternice, România continuă să funcționeze după harta trasă de comuniști în 1968. Legea nr. 2 din acel an ne-a lăsat moștenire 41 de județe (plus Bucureștiul) – un record absolut în Uniunea Europeană și locul 3 mondial, după Rusia și SUA, țări de 8, respectiv 3 ori mai mari ca populație și suprafață.

Să fim foarte clari:

Polonia (38 milioane locuitori) are 16 voievodate și 2.477 primari

România (19 milioane) are 41 județe și 3.180 primari

Suedia (10 milioane) – 21 județe

Austria (9 milioane) – 9 landuri

Germania (84 milioane) – 16 landuri

Dacă Republica Moldova ar intra mâine în UE, cu cele 32 raioane + Găgăuzia + Transnistria, ar deveni instant locul 2 în clasamentul european al fragmentării. România ar rămâne totuși pe primul loc al ridicolului administrativ.

În timp ce Polonia a comasat în 1999 cele 49 de voievodate mici în 16 unități puternice, noi ne-am oprit la jumătatea drumului începută în 1968 și ne-am mulțumit cu un „București + 41 județe” care nu mai corespunde niciunei realități economice sau demografice actuale.

Soluția nu e complicată și există deja desenată de zeci de ani: 15 regiuni de dezvoltare bazate pe actualele Curți de Apel – structură care funcționează perfect în justiție și care demonstrează zilnic că poate acoperi eficient teritoriul țării cu mai puține unități, dar mai puternice.

Avantajele ar fi imediate:

bugete regionale consistente care să poată face investiții reale

absorbție mai bună a fondurilor europene (vezi Polonia post-1999)

reducerea birocrației și a dublărilor

decizii luate mai aproape de oameni decât la București, dar mai departe de nepotul primarului din sat

Până când vom continua să ne lăudăm că avem „cel mai mare număr de județe din UE” în loc să ne rușinăm de această performanță negativă, vom rămâne o țară cu 41 de baroni locali și zero viziune națională.

E timpul să ieșim din 1968. E timpul să trecem de la 41 de județele ale sărăciei administrative la 15 regiuni ale eficienței și dezvoltării.

Altfel, vom rămâne în continuare în topul mondial – dar la capitolul la care nimeni nu vrea să fie pe podium.