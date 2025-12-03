Deputatul PNL Ioan Balan: România plătește scump guvernarea deficitară din 2023-2024. Trebuie să reindustrializăm țara urgent!



Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a lansat un apel ferm pentru reindustrializarea României, criticând dur guvernarea din anii 2023-2024 pentru deficitul bugetar excesiv, împrumuturile uriașe și dezechilibrul balanței comerciale, care afectează grav economia națională.

Într-o declarație politică susținută în Parlament, Balan a subliniat că românii plătesc acum un „preț prea mare” pentru erorile economice din ultimii doi ani.

„Deficitul bugetar și împrumuturile nu sunt singurele probleme. Ne confruntăm cu un dezechilibru uriaș al balanței comerciale, cu importuri mai mari cu zeci de miliarde de lei față de exporturi”, a afirmat deputatul sucevean.

Potrivit lui Balan, problema majoră este structura importurilor: majoritatea sunt bunuri de larg consum – alimente, produse agro-alimentare, carburanți, chimice și băuturi – care ar putea fi produse intern, dar sunt cumpărate scump din străinătate.

„Nu importăm mașini și utilaje pentru fermieri, tehnologii pentru industrie sau echipamente IT avansate, ci produse pe care le-am putea face aici”, a explicat el, adăugând că această situație erodează competitivitatea economiei românești.

Deputatul PNL propune ca soluție prioritară reindustrializarea țării: creșterea capacității de producție internă, mai eficientă și competitivă.

„Reducerea importurilor și valorificarea superioară a exporturilor nu se face din birou, cu pixul pe hârtie, nici prin decizii populiste. Trebuie să valorificăm infrastructura în dezvoltare – autostrăzi și căi ferate – pentru a atrage investitori care să construiască fabrici performante, cu produse avansate și locuri de muncă bine plătite”, a declarat Balan.

Aceasta ar fi, potrivit parlamentarului, „miza uriașă” a anilor următori, esențială pentru echilibrarea balanței comerciale și creșterea nivelului de trai.

Declarația vine în contextul estimărilor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care arată creșteri regionale variate, Suceava fiind printre județele cu un avans de 7 % al PIB-ului pe cap de locuitor în 2025.