Cinci elevi din Suceava, premiați la Gala olimpicilor internaționali 2025

Ministerul Educației a premiat, miercuri, la Palatul Național al Copiilor, cei mai buni elevi români care au obținut distincții la olimpiadele și concursurile internaționale din 2025.

Județul Suceava este reprezentat de cinci elevi, șapte profesori și patru unități școlare.

Elevii suceveni premiați:

Curuț Darius – Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului – mențiune la Olimpiada Internațională de Limba Polonă (3.000 lei)

– Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului – mențiune la Olimpiada Internațională de Limba Polonă (3.000 lei) Iedenac Eliza Maria – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava – mențiune Limba Polonă (3.000 lei)

– Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava – mențiune Limba Polonă (3.000 lei) Bieleș Amada Daiana – Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava – mențiune Limba Polonă (3.000 lei)

– Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava – mențiune Limba Polonă (3.000 lei) Pîslari Alesia Maria – Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți – premiul II la Olimpiada Internațională a Elenismului (6.000 lei)

– Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți – premiul II la Olimpiada Internațională a Elenismului (6.000 lei) Clepș Diana – Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava – medalie de bronz (echipaj) și premiul I la Olimpiada Internațională de Limba Engleză (18.000 lei în total)

Profesorii îndrumători recompensați: Teresa Maria Biala, Anetta Agnieszka Buzuk, Ilie Cosovanu, Veronica Raluca Costineanu, Geta Crăciun, Petru Crăciun și Mihaela Tatiana Fodor – cu premii între 3.000 și 15.000 lei.

Școlile premiate:

Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava

Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului