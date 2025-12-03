Ce își dorește Generația Z? Studiul BRD dezvăluit la USV Suceava: Știm să ne descurcăm cu banii, vrem să ne deschidem firme și să învățăm practic, nu doar teorie!



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit cea de-a treia dezbatere națională din seria „Student în România. Tânăr în România”, organizată de BRD – Groupe Société Générale și Fundația Friends For Friends, în cadrul rețelei BRD HUBs.

Evenimentul a adus la aceeași masă studenți, reprezentanți ai Ligii Studenților și cadre didactice pentru a discuta concluziile celui mai amplu studiu despre Generația Z realizat în 2025: peste 1.000 de tineri cu vârste între 18 și 25 de ani, studenți și non-studenți.

Principalele direcții evidențiate de cercetarea în rândul tinerilor:

86 % știu să identifice știrile false

știu să identifice știrile false 81 % folosesc e-banking-ul zilnic

folosesc e-banking-ul zilnic 62 % se consideră bine informați financiar

se consideră bine informați financiar 40 % vor să-și deschidă propria afacere

vor să-și deschidă propria afacere 57 % spun că în facultate se pune prea mare accent pe teorie și prea puțin pe practică

Studenții și profesorii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au discutat rezultatele studiului din perspectiva experienței de campus a studenților și a abordării academice și au identificat acțiuni concrete: programe de educație financiară, inițiative de orientare în carieră, parteneriate cu industria și formate care apropie teoria de practică.

„Suceava se dovedește un centru universitar conectat la viitor: prin programe, prin dotări, prin apropierea de nevoile studenților și deschiderea autentică către mediul privat. Ne bucurăm să fim alături de un management ambițios, dar și alături de prietenii din ligi și asociații studențești care conectează regiunea la rețeaua națională de evenimente relevante pentru tineri și studenți”, a precizat Vlad Tăușance, Manager de Proiect Mindcraft Academy în cadrul Fundației Friends For Friends.

„Discuțiile din cadrul dezbaterii de la Suceava au evidențiat nevoia studenților de a vedea cum se lucrează concret în domeniile în care vor să activeze și de a avea acces la contexte în care pot aplica ceea ce învață. BRD răspunde acestor nevoi prin BRD HUBs și Mindcraft Academy, în cadrul rolului nostru de partener strategic pentru mediul universitar. Astfel, aducem în campus resurse, expertiză și formate care oferă studenților un spațiu deschis pentru învățare. Hub-ul BRD din Suceava oferă un punct de contact permanent între universitate, profesioniști și comunitatea de tineri”, a declarat Dan Alupoaie – Director Zona Retail- Groupe Société Générale.

Parteneriat pentru educație. Rețeaua BRD HUBs

Inițiativa se înscrie în strategia pe termen lung a BRD – Groupe Société Générale de a sprijini educația prin proiecte care creează punți între mediul academic și mediul profesional. Rețeaua BRD HUBs este un alt proiect care marchează angajamentul pe termen lung al BRD față de educație și tineri, prin spații moderne, interactive și adaptate vieții de campus. Programul vizează 30 de hub-uri integrate în 24 de universități din 12 orașe, care reunesc laboratoare, amfiteatre și zone multifuncționale pentru studiu, proiecte și evenimente. An de an, sute de mii de studenți au acces la biblioteci, zone de coworking și spații de relaxare, într-un cadru conceput pentru învățare eficientă și colaborare. BRD HUBs conectează mediul academic cu piața muncii, punând accent pe experiență practică, parteneriate relevante și acces la resurse profesionale.

Prin programul Mindcraft Academy, BRD alături de Fundația Friends for Friends mențin dialogul constant cu studenții printr-o arhitectură clară: cercetarea „Student în România. Tânăr în România”, evenimente și formate aplicate în BRD HUBs, precum și evenimentele recurente Leadership Academy și Big Decision Day. În acest cadru, concluziile studiului se întorc în campus ca programe concrete de educație financiară și orientare în carieră.

Despre cercetare

„Student în România. Tânăr în România” este o cercetare realizată în cadrul programului Mindcraft Academy, dezvoltat de Fundația Friends For Friends, cu susținerea strategică a BRD – Groupe Société Générale. Datele sondajului de opinie au fost culese în perioada 06 iunie – 29 iunie 2025, iar volumul eșantionului a fost de 1001 persoane, reprezentativ pentru populația tânără (18-25 de ani) din România. Metoda folosită a fost sondajul de opinie pe baza unui chestionar aplicat telefonic (CATI), realizat în toate județele țării și în sectoarele Municipiului București. Eroarea maximă admisă a datelor este de ±3,1%, la un grad de încredere de 95%. Eșantionul a fost validat pe baza datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică, iar coordonarea cercetării a fost asigurată de Conf. univ. dr. Darie Cristea, prodecan și conferențiar la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București.