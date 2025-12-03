Șofer de 63 de ani, prins beat la volan după ce a adormit și a rupt un stâlp pe drumul Suceava–Botoșani



Polițiștii orașului Salcea au fost sesizați marți dimineață, 2 decembrie 2025, în jurul orei 08:52, prin 112 că un autoturism Duster a ieșit de pe partea carosabilă și a rupt un stâlp de electricitate pe ruta Suceava–Botoșani.

La fața locului, conducătorul auto – un bărbat de 63 de ani din municipiul Botoșani – a declarat că a adormit la volan și a pierdut controlul mașinii personale, avariind-o și distrugând stâlpul.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat – valoare care intră în sfera penală. Bărbatul a fost condus la UPU a Spitalului Județean Suceava, unde i-au fost recoltate două probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei exacte.

Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Poliția Orașului Salcea a deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, cercetările fiind în curs de desfășurare.