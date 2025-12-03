Prefectura Suceava: Seniorii suceveni, învățați cum să nu cadă în capcanele cumpărăturilor online



În sala „Nicolae Labiș” a Palatului Administrativ a avut loc miercuri ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, dedicată protecției seniorilor în fața înșelăciunilor din mediul online.

Tema centrală a fost: „Consilierea consumatorilor cu privire la condițiile de desfășurare a achizițiilor online”.

Potrivit Prefecturii Suceava, specialiștii ANPC au explicat participanților cum să identifice ofertele înșelătoare și site-urile false, să recunoască platformele sigure de comerț electronic, să își exercite drepturile în caz de probleme și să sesizeze rapid practicile comerciale incorecte

Prezentările au fost susținute de Monica Diana Pintilie, comisar superior CRPC Regiunea Nord-Est – CJPC Iași și Cristian Boberschi, comisar CJPC Suceava

Din partea Instituției Prefectului au participat subprefectul Bogdan George Pastrav și directorul Cancelariei Prefectului, Cătălin Fediuc, care au subliniat necesitatea intensificării campaniilor de informare pentru seniori.