Scandal în familie la Fântânele: Două femei s-au împins și s-au înjurat pentru lemne de foc

Polițiștii Secției 2 Rurală Ipotești au fost sesizați marți dimineață, 2 decembrie 2025, în jurul orei 09:19, prin 112 că a izbucnit un scandal în satul Stamate, comuna Fântânele.

Din verificările efectuate la fața locului a reieșit că două femei – una locatară și cealaltă concubina fratelui acesteia – s-au certat violent pe motiv că una ar fi avut mai multe lemne de foc decât cealaltă. În timpul conflictului, cele două s-au înjurat și s-au împins reciproc.

Nicio persoană nu a necesitat îngrijiri medicale.

Polițiștii au completat formularele de evaluare a riscului în caz de violență domestică, concluzionând că nu există risc iminent.

În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru lovire sau alte violențe însă ambele părți au declarat că nu doresc să depună plângere penală. Totodată, femeia care a inițiat conflictul a fost sancționată cu amendă de 500 de lei pentru injurii și expresii jignitoare, conform Legii 61/1991.