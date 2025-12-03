Incendiu în Frumosu: Anexă distrusă după ce focul de la afumătoare a fost lăsat nesupravegheat



Polițiștii Secției 14 Rurală Vama au fost alertați marți, 2 decembrie 2025, în jurul orei 14:48, prin 112 că arde o anexă gospodărească în satul Frumosu, comuna Frumosu, cu pericol de propagare la casa de locuit.

La fața locului au intervenit două autospeciale ale Detașamentului de Pompieri Câmpulung Moldovenesc, împreună cu SVSU Frumosu și SVSU Vatra Moldoviței. Incendiul a fost lichidat rapid, dar flăcările au distrus complet o magazie, un atelier și un depozit de furaje, toate din lemn, pe o suprafață de aproximativ 80 mp.

De asemenea, au fost sparte trei geamuri termopan de la locuința alăturată din cauza căldurii puternice.

Din primele cercetări reiese că incendiul a pornit de la o afumătoare amplasată în interiorul anexei, unde fratele proprietarului afuma carne de porc. Acesta a lăsat afumătoarea nesupravegheată, iar când s-a întors a constatat izbucnirea incendiului.

O femeie în vârstă de 88 de ani, mama proprietarului, a suferit un atac de panică, dar a refuzat transportul la spital după ce a fost stabilizată de echipajul SMURD.

Proprietarul nu are dubii cu privire la cauza incendiului și a declarat că prejudiciul este de aproximativ 5.000 lei, refuzând să depună plângere sau să ceară despăgubiri.

Poliția a deschis dosar penal pentru distrugere din culpă.