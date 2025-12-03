„Mândri că suntem români!” – Tinerii ATOS au pedalat pentru a șasea oară de Ziua Națională



De Ziua Națională a României și a Bucovinei, tinerii din Asociația Tinerilor Ortodocși Suceveni (ATOS) au celebrat într-un mod unic și plin de energie: prin cea de-a șasea ediție a Promenadei pe biciclete.

După participarea la ceremonialul oficial din Piața Steagurilor – serviciul religios și parada militară –, zeci de tineri echipați cu tricouri tricolore și drapele au pornit pe pista de biciclete, cu mesajul „Mândri că suntem români!”.

Traseul simbolic a inclus:

Palatul Administrativ (Prefectura și Consiliul Județean)

Colegiul Național „Petru Rareș” și „Ștefan cel Mare”

Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”

Biserica „Sfântul Dumitru”

Momentul cel mai emoționant a avut loc la Centrul de zi „Emanuel” al Fundației FARA, unde tinerii ATOS au petrecut timp alături de copilașii bolnavi.

La Muzeul Etnografic „Hanul Domnesc”, fiecare tânăr a luat de mână un copil și au vizitat împreună expoziția, au desenat un tricolor uriaș, au cusut costume tradiționale pe figurine de lemn și au cântat împreună „Cântă cucu-n Bucovina” și colinde.

„De șase ani, de 1 Decembrie, alegem să fim aproape de copii greu încercați și să arătăm că patriotismul înseamnă și fapte concrete de iubire. Mulțumim Bunului Dumnezeu, Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Fundației FARA și tuturor tinerilor noștri care fac posibilă această bucurie!”, a transmis pr. Justinian-Remus A. Cojocar, coordonatorul ATOS.