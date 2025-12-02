Suceava, în topul creșterilor economice din România: +7% PIB pe cap de locuitor în 2025



Județul Suceava se numără printre campionii recuperării economice în 2025, cu o creștere de 7 % a PIB-ului pe cap de locuitor, potrivit celor mai recente estimări ale Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP).

Astfel, PIB-ul pe locuitor în județul Suceava va ajunge la 11.502 euro în 2025, față de 10.745 euro în 2024 – un avans semnificativ care plasează Suceava în top 4 național la creșterea procentuală, alături de Vaslui (+9,3 %), Mehedinți (+9,6 %) și Botoșani (+8,1 %), arată Hotnews.

Clasamentul creșterilor procentuale 2025 (PIB/capita):

► Suceava: 10.745 → 11.502 euro. Creștere: +7,0% ► Botoșani: 8.885 → 9.603 euro. Creștere: +8,1% ► Vaslui: 8.526 → 9.320 euro. Creștere: +9,3%, una dintre cele mai mari din țară. ► Mehedinți: 13.534 → 14.844 euro. Creștere: +9,6%.

Creșterea din Suceava este cu mult peste media națională de +7 % și confirmă trendul pozitiv început în ultimii ani, susținut de dezvoltarea industriei prelucrătoare (lemn, mobilă, textil), investiții în turism și agroturism, dezvoltări ale firmelor în zonele Șcheia, Suceava, Rădăuți având în vedere proiecte de infrastructură.

Totuși, decalajul față de județele fruntașe rămâne mare:

București – 54.611 euro/locuitor

Cluj – 28.959 euro

Timiș – 24.415 euro

Suceava – 11.502 euro (locul 30-31 din 42)

La polul opus, Galați este singurul județ care înregistrează scădere economică pentru al doilea an consecutiv (-0,7 %), iar Prahova stagnează (0 %).

La nivel național, PIB-ul pe cap de locuitor va ajunge în 2025 la 19.851 euro, urmând să crească la 21.177 euro în 2026.