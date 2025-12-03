Teatrul Municipal Suceava organizează în perioada 11–14 decembrie 2025 prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru și Literatură Dramatică „Cetatea copiilor”  



Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava organizează în perioada 11–14 decembrie, prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru și Literatură Dramatică – Cetatea copiilor, un eveniment dedicat magiei poveștilor și universului artistic al celor mici.

„Ne dorim ca acest festival să fie o poartă spre imaginație, un loc în care copiii pot descoperi bucuria teatrului și frumusețea poveștilor care prind viață pe scenă. Această ediție de debut este o invitație către toți cei mici și cei mari să creadă în puterea artei”, arată organizatorii.

Festivalul Cetatea copiilor se adresează copiilor de toate vârstele, familiilor, educatorilor și tuturor celor care cred în puterea teatrului de a educa. Teatrul nu este doar spectacol, ci și dialog, descoperire și creștere.

Festivalul Internațional de Teatru și Literatură Dramatică pentru copii și tineret își propune să aducă împreună teatre din țară și din străinătate, oferind publicului tânăr ocazia de a descoperi spectacole variate, educative și pline de culoare. Pe parcursul celor patru zile, copiii, părinții și cadrele didactice sunt invitați să participe la un program amplu, care cuprinde spectacole de teatru pentru copii și tineret, susținute de trupe profesioniste, lansări de carte dedicate literaturii pentru copii, expoziții tematice, concerte și momente muzicale, ateliere și alte activități creative menite să aducă bucurie, inspirație și educație prin artă.

Prima ediție a festivalului vrea să ofere orașului o platformă de întâlnire între artiști, pedagogi și publicul tânăr, să promoveze apropierea copiilor de teatru și de lumea artistică, încurajând creativitatea, curiozitatea și participarea activă.

Vor participa la Festivalul Cetatea copiilor teatre, artiști și specialiști din România precum și din Republica Moldova: Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova, Asociația Teatrul pentru toți – Compania de teatru Pantalone București, Teatro Blu Magic Iași, Școala de teatru DreamBoutique București, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Bălți, Teatrul Republican Muzical Dramatic „B. P. Hașdeu” Cahul.

Festivalul Cetatea copiilor pregătește și câteva surprize pentru publicul tânăr, cum ar fi concertul cu Andreea Bălan și spectacolul „Magic Christmas Show”, care vor avea loc sâmbătă, 13 decembrie, pe Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, evenimente care sunt cu acces liber.

Îndrăgita artistă Andreea Bălan revine la Suceava cu un show plin de energie, culoare și ritm. Concertul va include momente coregrafice dinamice, costume spectaculoase și melodii îndrăgite, transformând scena într-un univers al bucuriei. Astfel, copiii vor avea ocazia să cânte și să danseze alături de una dintre cele mai apreciate artiste din România, într-o atmosferă vibrantă și prietenoasă.

Pentru a aduce magia sărbătorilor mai aproape, festivalul prezintă și „Magic Christmas Show”, un spectacol interactiv care combină umorul, surprizele și momentele de iluzionism. Magicianul Christianis îi va ghida pe cei mici printr-o serie de trucuri spectaculoase și momente captivante, menite să trezească imaginația și spiritul Crăciunului. Spectacolul promite o experiență de neuitat pentru toată familia.

Festivalul se desfășoară în numeroase și inedite spații în Suceava, Rădăuți, Fălticeni, Gura Humorului, Siret, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei; pe lângă Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, spectatorii suceveni se vor putea bucura de evenimentele din cadrul festivalului în următoarele spații: Muzeul Național al Bucovinei, Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, Casa de Cultură Rădăuți, Centrul Cultural „G. V. Birlic” Fălticeni, Centrul Cultural „Mihai Teliman” Siret, Casa de Cultură Gura Humorului, Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc, Casa de Cultură „Platon Pardău” Vatra Dornei.

Biletele se vor pune în vânzare miercuri, 3 decembrie. Prețul unui bilet pentru spectacolele care se joacă pe scena Teatrului Matei Vișniec este 20 de lei.

Evenimentele și spectacolele susținute în aer liber și în spații neconvenționale, atât în orașul Suceava cât și în județ, vor beneficia de intrare liberă. Este vorba de cele desfășurate în spațiul expozițional al TMMVS, sensul giratoriu TMMVS, Esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, Centrul Cultural „Grigore Vasiliu Birlic” Fălticeni, Casa de Cultură Rădăuți, Centrul Cultural „Mihai Teliman” Siret, Casa de Cultură Gura Humorului, Muzeul Arta Lemnului Câmpulung Moldovenesc, Casa de Cultură „Platon Pardău” Vatra Dornei.

Accesul și programul complet al evenimentelor din cadrul Festivalului Cetatea copiilor vor fi anunțate în curând.