Deputatul AUR de Suceava, Petru Gabriel Negrea: Persoanele cu dizabilități au nevoie de fapte, nu de vorbe frumoase doar de Ziua Internațională

De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, deputatul AUR de Suceava, Petru Gabriel Negrea, cere statului român să treacă de la declarații la măsuri concrete pentru cei mii de suceveni și români care trăiesc cu dizabilități.

„În Suceava și în toată țara, mii de români trăiesc cu dizabilități, iar familiile lor se confruntă cu un sistem care, de prea multe ori, funcționează greoi și neadaptat. Lipsa serviciilor de recuperare, accesibilitatea redusă, întârzierile la evaluări și dificultatea de a găsi locuri de muncă sunt realități care apasă zi de zi oameni care au nevoie de sprijin, nu de bariere suplimentare”, a declarat parlamentarul sucevean.

Petru Gabriel Negrea propune un pachet de soluții urgente precum modernizarea și extinderea serviciilor sociale specializate, investiții masive în centre de recuperare și terapie,crearea de locuri de muncă protejate și programe reale de integrare profesională, controale stricte și transparente în instituțiile rezidențiale și standarde ridicate de îngrijire și protecție pentru cei vulnerabili.

„Ca deputat AUR de Suceava susțin măsuri clare pentru modernizarea serviciilor sociale, dezvoltarea infrastructurii adaptate, investiții în centre de recuperare și programe de integrare profesională. Avem nevoie de proceduri transparente în instituțiile rezidențiale, standarde ridicate de îngrijire și un control riguros care să ofere garanții reale de protecție pentru cei vulnerabili”, a adăugat Negrea.

Mesajul deputatului AUR vine în contextul în care, la nivel național, peste 850.000 de persoane trăiesc cu diverse forme de dizabilitate, multe dintre ele confruntându-se cu bariere sistemice care le limitează accesul la servicii esențiale.