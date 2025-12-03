Sorin Grigore, extrema dreaptă a CSU Suceava, convocat la naționala României pentru Euro 2026



Extrema dreapta a echipei CSU Suceava, Sorin Grigore, a fost inclus de selecționerul George Buricea în lotul lărgit al echipei naționale de handbal masculin a României pentru stagiul de pregătire din perioada 18-23 decembrie la București.

Convocarea vine în perspectiva Campionatului European din ianuarie 2026, turneu pe care România îl va aborda în Grupa B de la Herning (Danemarca), alături de gazda Danemarca, Portugalia și Macedonia de Nord.

Programul tricolorilor în grupă:

16 ianuarie, ora 19:00 – Portugalia – România

– Portugalia – România 18 ianuarie, ora 21:30 – România – Danemarca

– România – Danemarca 20 ianuarie, ora 19:00 – Macedonia de Nord – România

Sorin Grigore este unul dintre cei mai constanți jucători ai CSU Suceava în acest sezon.