Poliția Locală Suceava, controale de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități: Șoferi amendați pentru ocuparea locurilor persoanelor cu dizabilități

De Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, Poliția Locală Suceava a declanșat o acțiune amplă de verificare și sancționare a conducătorilor auto care parchează ilegal pe locurile rezervate persoanelor cu handicap, fără a deține drept legal.

Echipele au controlat parcările din centrul orașului, marile magazine, spitale și zonele rezidențiale. Acțiunea continuă și în zilele următoare.

Amenda pentru această contravenție este cuprinsă între 2.000 și 10.000 de lei, iar ca măsură complementară polițiștii locali pot dispune ridicarea autoturismului.

„ Vă rugăm să vă gândiți de două ori înainte de a ocupa un astfel de loc! Nu este un moft, ci o necesitate reală ! Persoanele cu dizabilități au nevoie de spațiu pentru a putea coborî din mașină în siguranță, adesea folosind scaune rulante sau alte dispozitive de sprijin”, au transmis reprezentanții Poliției Locale Suceava.

Instituția face apel la toți șoferii: Gândiți-vă de două ori înainte de a parca pe locul albastru! Respectarea acestor locuri înseamnă respect pentru cei care luptă în fiecare zi cu provocări pe care noi nici nu ni le imaginăm.