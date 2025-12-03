Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, celebrată la Palatul Administrativ Suceava



Sala Unirii a fost plină de emoție și culoare, miercuri, 3 decembrie 2025, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, marcată prin spectacolul organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava în cadrul celei de-a XIX-a ediții a campaniei „Deschide ochii, deschide inima!”.

Aproximativ 150 de beneficiari, specialiști și parteneri au umplut sala, iar momentele artistice susținute de Corul „Speranța” și de tânărul Dinu Petru din Casa de tip familial Domino au smuls ropote de aplauze.

La eveniment au fost prezenți vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, și directorul general al DGASPC Suceava, Ionuț Adomniței.

„Responsabilitatea noastră este să oferim servicii sociale și medicale de calitate și să schimbăm modul în care societatea privește persoanele cu dizabilități. Continuăm dezvoltarea centrelor de zi, a programelor de recuperare și integrare profesională. Progresul trebuie să fie vizibil în viața oamenilor, nu doar în statistici”, a declarat vicepreședintele Nicolae Robu.

În foaierul Palatului Administrativ a fost amenajată o expoziție impresionantă cu obiecte handmade cu specific de iarnă, realizate de beneficiarii centrelor DGASPC în atelierele de ergoterapie.

Campania „Deschide ochii, deschide inima!” continuă până pe 6 decembrie:

3–5 decembrie: „Porți deschise” în toate centrele și serviciile rezidențiale DGASPC

6 decembrie: excursie pentru cei mai activi beneficiari, organizată cu sprijinul Asociației Bucovina Civică

Organizatorii mulțumesc partenerilor și sponsorilor: Asociația Bucovina Civică, Jandarmeria Română, Asociația Zâmbete în Bucovina și mass-media locală.