Suceava se înfrățește cu Lansing, capitala statului Michigan. Viceprimarul Daniel Ungurian, în vizită în SUA

Viceprimarul municipiului Suceava, Daniel Ungurian, se află în aceste zile în Statele Unite ale Americii, unde va semna pe 8 decembrie acordul de înfrățire cu orașul Lansing, capitala statului Michigan.

Alături de viceprimar fac parte din delegație consilierii locali Beniamin Atodiresei și dr. Paul Turcoman, oficialități și oameni de afaceri suceveni.

Pe lângă ceremonia de înfrățire, delegația a participat la festivitatea de Ziua Națională a României organizată de Consulatul General al României la Chicago și a avut o serie de întâlniri oficiale și culturale.

Sâmbătă, 29 noiembrie, sucevenii au vizitat Romanian Heritage Center din Chicago, pe care viceprimarul Ungurian l-a numit „mai degrabă o casă a limbii române, un loc sacru pentru cultura și tradițiile noastre, un loc cald, situat la mii de kilometri depărtare, dar unde te simți ca acasă”.

Luni au fost primiți de Diego Morales, Secretar de Stat al Indianei – al doilea om în ierarhia politică a statului – căruia i-au adresat invitația de a vizita Suceava anul viitor, invitație acceptată cu bucurie.

Astăzi, 3 decembrie, delegația are programată o întâlnire oficială cu Maria Poppas, trezorieră a Comitatului Cook (care include Chicago) și candidată la primăria orașului, recent prezentă în România la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului la invitația Patriarhului Daniel. Tot astăzi va avea loc o nouă întrevedere la sediul Consulatului General cu Lucian Ilie Stănică, Consul General al României la Chicago.

„Pot spune din toată inima că statul român are diplomați de mare calitate profesională și morală, care reprezintă cu demnitate și dedicare România în SUA”, a transmis Daniel Ungurian.

Delegația suceveană este sprijinită activ de Consulatul General al României la Chicago și de Consulul Onorific al României în Michigan, Nicolae Ianoș.