Radiografie făcută de ISJ Suceava după rezultatele simulării Evaluării Naționale cu promovare de doar 28% la matematică și 61% la română

Inspectoratul Școlar Județean Suceava a făcut publică, marți, analiza detaliată a simulării județene a Evaluării Naționale, organizată în perioada 10-11 noiembrie 2025 în toate cele 150 de unități școlare cu clase a VIII-a din județ.

Rezultatele confirmă tendința națională îngrijorătoare și plasează județul Suceava sub media țării la matematică, dar peste medie la limba română.

Statistici generale

Limba și literatura română : – 6.259 elevi înscriși, 362 absenți (prezență 94,21 %) – 61,1 % note peste 5 (3.823 elevi) – 38,9 % note sub 5 (2.436 elevi) – Media județeană: 5,73

: – 6.259 elevi înscriși, 362 absenți (prezență 94,21 %) – note peste 5 (3.823 elevi) – note sub 5 (2.436 elevi) – Media județeană: Matematică: – 6.227 elevi înscriși, 394 absenți (prezență 93,67 %) – doar 28 % note peste 5 (1.745 elevi) – 71,98 % note sub 5 (4.482 elevi) – Media județeană: 4,28 – O singură notă de 10 în întreg județul

Repartizarea detaliată pe tranșe de note

Tranșă Română (nr. elevi) Română (%) Matematică (nr. elevi) Matematică (%) 9,00 – 9,99 306 4,89 % 69 1,11 % 8,00 – 8,99 674 10,77 % 139 2,23 % 7,00 – 7,99 842 13,45 % 250 4,01 % 6,00 – 6,99 959 15,32 % 492 7,90 % 5,00 – 5,99 1.038 16,58 % 794 12,75 % 4,00 – 4,99 1.076 17,19 % 1.642 26,37 % 3,00 – 3,99 925 14,78 % 1.929 30,98 % 2,00 – 2,99 382 6,10 % 838 13,46 % 1,00 – 1,99 53 0,85 % 73 1,17 % 10,00 4 0,06 % 1 0,02 %

Analiza rezultatelor:

Limba română

Problema majoră: peste 30 % dintre elevi au lăsat neabordat eseul structurat de la subiectul al II-lea

Multe greșeli la itemii cu răspuns scurt din cauza necitirii cu atenție a cerinței

Elevii cu note între 4,00-4,99 și 3,00-3,99 reprezintă aproape 32 % – „bariera psihologică a notei 5” poate fi depășită prin exersare intensivă în următoarele luni

Matematică

71,98 % sub 5 reprezintă unul dintre cele mai slabe rezultate din ultimii 10 ani în județ

Aproape o treime dintre elevi au note între 3,00-3,99, iar un sfert între 4,00-4,99

Foarte mulți elevi au tratat superficial sau deloc Subiectul al III-lea (probleme cu rezolvare completă)

Greșeli sistematice la itemi de bază din clasele V-VII: ordine operații, fracții, expresii cu paranteze, proporționalitate

ISJ Suceava propune măsuri imediate și concrete:

Analiza detaliată pe fiecare item în parte (școlile au primit fișiere Excel cu punctajele defalcate pe cerințe)

Vizualizarea lucrărilor de către fiecare elev împreună cu profesorul și stabilirea unui „plan personal de atac” până în iunie 2026

Pregătire suplimentară obligatorie la matematică și română (grafic aprobat de director)

Activități remediale diferențiate pe niveluri de performanță

Implicarea părinților prin ședințe dedicate și asumarea participării copiilor la orele suplimentare

Inspecții tematice ale inspectorilor ISJ în școlile cu rezultate slabe

Exersarea constantă a modelului real de subiecte (inclusiv teme pentru acasă după model EN VIII)

„Pe baza acestor date menționăm că notele obținute la această simulare a Evaluării Naționale reflectă nivelul de pregătire al elevilor la acest moment. Aceste rezultate oferă o imagine asupra punctelor tari și slabe ale fiecărui elev, precum și a domeniilor de conținut care necesită intervenție”, arată ISJ Suceava.