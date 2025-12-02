Transporturi agabaritice excepționale pe ruta Agigea – Siret cu agregate de 110 tone și 4,65 m lățime



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



CNAIR anunță că în perioada 2 – 10 decembrie 2025 vor circula două transporturi speciale cu depășiri dimensionale pe traseul: Agigea RORO PTF → DN39A → DN39 → A4 → DN2A (Mihail Kogălniceanu – Țăndărei – Slobozia – Urziceni) → DN2 → A7 → DN2 → Varianta Ocolire Suceava → DN2 → Siret PTF

Vehiculele transportă agregate având fiecare lățimea maximă de 4,65 m, masa totală 110 tone, lungime 36 m, înălțime 4,70 m.

Viteza maximă de deplasare este 70 km/h, conform OUG 195/2002, și va fi adaptată permanent condițiilor de trafic și meteo.

Etapele de desfășurare ale transporturilor sunt stabilite de poliția rutieră, care asigură însoțirea vehiculelor cu depășiri.

Transporturile nu se vor desfășura în perioadele și pe sectoarele de drum pe care sunt semnalate fenomene meteorologice periculoase, prin codurile galben, portocaliu sau roșu.