Șofer beat, prins la Straja circulând cu o remorcă neînmatriculată și plăcuță de înmatriculare a altui vehicul



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii orașului Vicovu de Sus au depistat duminică dimineață, în jurul orei 09:50, pe DJ209G din comuna Straja, un autoturism Volkswagen Golf care tracta o remorcă și circula sinuos.

La semnalul regulamentar de oprire, conducătorul auto s-a conformat. În timpul controlului, bărbatul emana halenă alcoolică puternică, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a acceptat recoltarea a două probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei exacte.

Totodată, s-a constatat că remorca nu era înmatriculată, iar plăcuța aplicată era falsă, nefiind atribuită niciunui vehicul în evidențele poliției.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

Cercetările sunt continuate de Poliția Vicovu de Sus.