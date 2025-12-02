Șofer beat, prins la Straja circulând cu o remorcă neînmatriculată și plăcuță de înmatriculare a altui vehicul

Intră acum și în grupul de
Polițiștii orașului Vicovu de Sus au depistat duminică dimineață, în jurul orei 09:50, pe DJ209G din comuna Straja, un autoturism Volkswagen Golf care tracta o remorcă și circula sinuos.
La semnalul regulamentar de oprire, conducătorul auto s-a conformat. În timpul controlului, bărbatul emana halenă alcoolică puternică, iar testarea cu aparatul etilotest a indicat 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Bărbatul a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde a acceptat recoltarea a două probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei exacte.
Totodată, s-a constatat că remorca nu era înmatriculată, iar plăcuța aplicată era falsă, nefiind atribuită niciunui vehicul în evidențele poliției.
În cauză a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.
Cercetările sunt continuate de Poliția Vicovu de Sus.
