Secretul unui brad care strălucește ca într-o vitrină de magazin: trucul uitat care îl face să arate de revistă

Dacă vrei ca bradul tău de Crăciun să arate ca în reviste sau în vitrinele marilor magazine, nu e suficient să cumperi cele mai scumpe globuri. Secretul stă în felul în care așezi luminile – iar un truc simplu, dar aproape uitat, face diferența uriașă.

Sursa foto: Unsplash

Potrivit experților de la portalul spaniol idealista, cea mai eficientă metodă rămâne spirala clasică, dar cu o mică modificare: începe de jos în sus și alternează luminițele între interiorul bradului (aproape de trunchi) și exterior (spre vârfurile ramurilor). Astfel se creează un efect de profunzime și un joc de lumină-umbră care face bradul să pară de trei ori mai bogat și mai strălucitor.

Cele 4 metode magice de montare a luminilor

Spirală clasică – rapidă și armonioasă, ideală pentru majoritatea brazilor Lumină din interior – luminile puse aproape de trunchi dau impresia că bradul „strălucește dinăuntru” Ramură cu ramură – metoda perfecționistă: se trece firul pe sub fiecare ramură în parte – durează mai mult, dar rezultatul este impecabil, perfect pentru bradul din centrul camerei Verticală – recomandată pentru brazii subțiri sau îngustă: luminile urcă de jos în sus, urmând forma conică – bradul pare mai înalt și mai elegant

Câți metri de lumină îți trebuie cu adevărat?

Brad până în 120 cm → 100-150 becuri

120-180 cm → 200-300 becuri

180-240 cm → 400-600 becuri

Peste 240 cm → minimum 800 becuri

Pentru efect „vitrina de magazin” se recomandă să dublezi cantitatea minimă.

Sfaturi de aur de la profesioniști

Montează ÎNTOTDEAUNA luminile ÎNAINTE de globuri și decorațiuni

Testează instalația înainte să o urci în brad

Alege lumină caldă (2700-3000K) pentru atmosferă tradițională sau lumină rece (4000-5000K) pentru stil modern

Pentru brazii din curte folosește exclusiv instalații LED cu protecție IP65 și fixează-le foarte bine împotriva vântului

„Diferența dintre un brad frumos și unul care te lasă cu gura căscată stă în cele 10-15 minute în plus de răbdare când montezi luminile”, spun decoratorii profesioniști.

Așadar, anul acesta, înainte să pui prima globul, ia-ți timp pentru lumină. Rezultatul? Oaspeții vor întreba dacă ai angajat un decorator profesionist – iar tu vei zâmbi știind că secretul a fost unul singur: luminile așezate ca la carte.