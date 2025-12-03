Șofer beat și fără permis, reținut 24 de ore și plasat apoi sub control judiciar de procurorii din Rădăuți



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un bărbat de 47 de ani a fost reținut preventiv pentru 24 de ore și plasat ulterior sub control judiciar după ce a fost prins în flagrant, luni seara, conducând beat și fără permis pe drumurile publice din localitatea Poieni Solca.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, la data de 1 decembrie 2025, în jurul orei 18:10, inculpatul a fost oprit de polițiști în timp ce conducea un autoturism, deși nu deține permis de conducere valabil pentru nicio categorie și avea o îmbibație alcoolică peste limita penală de 0,80 g/l alcool pur în sânge

Marți, 2 decembrie 2025, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului, reținerea pe bază de ordonanță pentru 24 de ore (2–3 decembrie 2025), iar ulterior, măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.