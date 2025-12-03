Șofer beat și fără permis, reținut 24 de ore și plasat apoi sub control judiciar de procurorii din Rădăuți


Un bărbat de 47 de ani a fost reținut preventiv pentru 24 de ore și plasat ulterior sub control judiciar după ce a fost prins în flagrant, luni seara, conducând beat și fără permis pe drumurile publice din localitatea Poieni Solca.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, la data de 1 decembrie 2025, în jurul orei 18:10, inculpatul a fost oprit de polițiști în timp ce conducea un autoturism, deși nu deține permis de conducere valabil pentru nicio categorie și avea o îmbibație alcoolică peste limita penală de 0,80 g/l alcool pur în sânge

Marți, 2 decembrie 2025, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului, reținerea pe bază de ordonanță pentru 24 de ore (2–3 decembrie 2025), iar ulterior, măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.


