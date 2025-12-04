Botoșani găzduiește ediția aniversară a Galei „Descoperă Nord-Est” – zece ani de promovare a turismului autentic din regiune

Intră acum și în grupul de
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în parteneriat cu Consiliul Județean Botoșani și Primăria Municipiului Botoșani, organizează marți, 9 decembrie 2025, cea de-a zecea ediție a Galei Turismului „Descoperă Nord-Est” – unul dintre cele mai importante evenimente dedicate exclusiv promovării turismului și patrimoniului cultural din regiunea Nord-Est.
Evenimentul este realizat cu sprijinul a peste 50 de companii private din industria HORECA, industria alimentară și sectorul transporturilor de turism, alături de instituții publice. Accesul este permis doar pe bază de invitație prealabilă și înscriere a participanților.
Din 2016, Gala a fost organizată în fiecare an într-unul dintre județele Regiunii Nord-Est, ca urmare a proiectelor derulate de Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est și Centrul Regional de Studii Nord-Est, structuri ale ADR Nord-Est.
Anul acesta, peste 200 de participanți – reprezentanți ai sectorului HORECA, operatori de turism, instituții culturale, administrație publică și mediul academic – vor veni din România, Republica Moldova, Ucraina, Italia, Letonia și Grecia pentru a discuta colaborare și schimb de bune practici în dezvoltarea turismului regional și transnațional.
Programul zilei:
Dimineața și după-amiaza – la Complex Casa Lux
- Conferința „Descoperă Nord-Est” cu dezbateri despre cooperarea transfrontalieră și finanțările europene
- Modele de bună practică în turismul sustenabil din regiune
- Lansarea oficială a Rutei Gastronomice Transnaționale România–Moldova
- Lansarea proiectului de documentare a Rutei Cultural-Turistice Europene Cucuteni–Trypillia (RO–MD–UA)
- Expoziție regională a gastronomiei locale și a destinațiilor turistice
- Bursă de contacte dedicată operatorilor din industrie
Seara – la Teatrul „Mihai Eminescu”
- Decernarea premiilor de excelență în turism
- Spectacol artistic aniversar
- Cocktail oferit invitaților de către organizatori
„Ediția aniversară din 2025 își propune să promoveze destinațiile autentice ale Regiunii Nord-Est și să consolideze identitatea turistică a acesteia în context național și european”, transmit reprezentanții ADR Nord-Est.
Marți, 9 decembrie, Botoșaniul devine, pentru o zi, centrul turismului regional.
