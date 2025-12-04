Botoșani găzduiește ediția aniversară a Galei „Descoperă Nord-Est” – zece ani de promovare a turismului autentic din regiune



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în parteneriat cu Consiliul Județean Botoșani și Primăria Municipiului Botoșani, organizează marți, 9 decembrie 2025, cea de-a zecea ediție a Galei Turismului „Descoperă Nord-Est” – unul dintre cele mai importante evenimente dedicate exclusiv promovării turismului și patrimoniului cultural din regiunea Nord-Est.

Evenimentul este realizat cu sprijinul a peste 50 de companii private din industria HORECA, industria alimentară și sectorul transporturilor de turism, alături de instituții publice. Accesul este permis doar pe bază de invitație prealabilă și înscriere a participanților.

Din 2016, Gala a fost organizată în fiecare an într-unul dintre județele Regiunii Nord-Est, ca urmare a proiectelor derulate de Centrul EUROPE DIRECT Nord-Est și Centrul Regional de Studii Nord-Est, structuri ale ADR Nord-Est.

Anul acesta, peste 200 de participanți – reprezentanți ai sectorului HORECA, operatori de turism, instituții culturale, administrație publică și mediul academic – vor veni din România, Republica Moldova, Ucraina, Italia, Letonia și Grecia pentru a discuta colaborare și schimb de bune practici în dezvoltarea turismului regional și transnațional.

Programul zilei:

Dimineața și după-amiaza – la Complex Casa Lux

Conferința „Descoperă Nord-Est” cu dezbateri despre cooperarea transfrontalieră și finanțările europene

Modele de bună practică în turismul sustenabil din regiune

Lansarea oficială a Rutei Gastronomice Transnaționale România–Moldova

Lansarea proiectului de documentare a Rutei Cultural-Turistice Europene Cucuteni–Trypillia (RO–MD–UA)

Expoziție regională a gastronomiei locale și a destinațiilor turistice

Bursă de contacte dedicată operatorilor din industrie

Seara – la Teatrul „Mihai Eminescu”

Decernarea premiilor de excelență în turism

Spectacol artistic aniversar

Cocktail oferit invitaților de către organizatori

„Ediția aniversară din 2025 își propune să promoveze destinațiile autentice ale Regiunii Nord-Est și să consolideze identitatea turistică a acesteia în context național și european”, transmit reprezentanții ADR Nord-Est.

Marți, 9 decembrie, Botoșaniul devine, pentru o zi, centrul turismului regional.