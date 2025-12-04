Bărbat reținut 24 de ore la Dolhasca pentru violență în familie: și-a lovit soția cu pumnii și cu un scaun


Polițiștii orașului Dolhasca au reținut miercuri, 3 decembrie 2025, pentru 24 de ore un bărbat cercetat pentru violență în familie după ce, pe 24 noiembrie, și-a agresat soția la domiciliul comun din satul Poienari.

Pe fondul unui conflict spontan, bărbatul a lovit-o cu pumnul în zona feței, iar după ce femeia a căzut a lovit-o cu un scaun din lemn. Victima a suferit leziuni care au necesitat 6-7 zile de îngrijiri medicale (echimoze, tumefacții, excoriații).

Imediat după sesizare, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu, iar Judecătoria Fălticeni a dispus marți un ordin de protecție definitiv pe 11 luni. Victima a declarat în instanță că nu dorește monitorizare electronică prin brățară, astfel kitul montat inițial a fost demontat.

Miercuri, suspectul a fost audiat și reținut pentru 24 de ore.

Joi, 4 decembrie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni va dispune măsura controlului judiciar.

Bărbatul a fost încarcerat temporar în Centrul de Reținere și Arest Preventiv.

Cercetările continuă sub aspectul infracțiunii de violență în familie.


