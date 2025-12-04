Sindicatele din învățământ, răspuns dur pentru ministrul Daniel David: Protestele nu sunt „supărări”, ci simptomul colapsului provocat de Legea Bolojan



Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au reacționat vehement la declarațiile ministrului Educației, Daniel David, făcute într-un podcast, care a minimalizat protestele profesorilor, numindu-le „stări de supărare” limitate la „zona sindicală”.

„Ceea ce ministrul numește simplist «supărare» este manifestarea unei frustrări acumulate. Măsurile recente au lovit direct în fundamentul sistemului”, se arată în comunicatul comun semnat de președinții Simion Hancescu și Marius Ovidiu Nistor.

Sindicatele acuză că Legea nr. 141/2025 (cunoscută drept „Legea Bolojan”) a provocat un adevărat dezastru:

creșterea normei didactice și a numărului de elevi la clasă

reducerea veniturilor din plata cu ora

haosul comasărilor nejustificate de școli

impredictibilitate administrativă totală

„A afirma că «le va trece supărarea» înseamnă a trata cu superioritate și cinism o categorie profesională deja împovărată și umilită”, spun liderii sindicali.

Reacțiile nu vin doar din „zona sindicală”:

cadre didactice neafiliate sindical reclamă suprasolicitarea

părinți și elevi protestează public împotriva reorganizărilor forțate

lideri de opinie vorbesc despre un regres de trei decenii în educație

Sindicatele îl acuză pe ministru că folosește expertiza de psiholog pentru a aplica dictonul „dezbină și cucerește”, reducând criza sistemică la o „stare emoțională” trecătoare.

„Domnule ministru, după atâta dezbinare, s-ar putea să nu mai aveți ce să cuceriți!”, au transmis liderii sindicali.

În timp ce Europa reduce numărul de elevi la clasă pentru a combate analfabetismul funcțional, România face exact invers – aglomerează clasele și taie resursele.

FSLI și „Spiru Haret” solicită încetarea imediată a minimalizării și începerea corectării efectelor dezastruoase ale Legii 141/2025.

„ Educația nu se poate reforma prin negarea problemelor. Însă, reformele durabile se construiesc împreună cu profesioniștii din sistem, nu împotriva lor”, concluzionează cele două federații.