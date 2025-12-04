Spitalul din Rădăuți intră în rețeaua națională de tratament AVC acut. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Întărirea rețelei AP-AVC face parte dintr-o viziune mai amplă: un sistem de sănătate în care urgențele neurovasculare sunt tratate profesionist, predictibil și aproape de casă



Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi includerea Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți în Programul Național Acțiuni Prioritare – AVC, rețeaua de spitale capabile să trateze accidentul vascular cerebral în faza acută.

Odată cu includerea Spitalului Municipal Rădăuți în program, România ajunge la 50 de unități spitalicești pregătite pentru fibrinoliză intravenoasă și alte proceduri moderne, inclusiv trombectomie mecanică.

„De când am preluat mandatul, am crescut constant finanțarea programului: 29 milioane lei în 2023, 45 milioane în 2024 și 66 milioane lei în 2025 – o creștere de 47 % față de anul trecut. În ultimele patru luni am mai adăugat 25 % la bugetul inițial, tocmai pentru a extinde rapid această rețea vitală”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

Pacienții din zona Rădăuți – Siret – Vicovu de Sus – Solca vor beneficia acum de tratament specializat în „fereastra de aur” a AVC-ului, fără a mai fi nevoiți să fie transferați la distanțe mari.

„Sunt măsuri care aduc predictibilitate într-un moment care, altfel, poate schimba o viață în câteva secunde.

Întărirea rețelei AP-AVC face parte dintr-o viziune mai amplă: un sistem de sănătate în care urgențele neurovasculare sunt tratate profesionist, predictibil și aproape de casă. Pacienții au dreptul la intervenții rapide, indiferent de județul în care se află. Continuǎm acest drum cu responsabilitatea de a transforma fiecare spital pregătit într-o garanție în plus pentru viața cuiva. Pentru că în AVC nu putem cere timp. Îl putem doar câștiga.

Încrederea ne face bine!Programul AP-AVC face parte din strategia mai largă a Ministerului Sănătății de a transforma urgențele neurovasculare într-o prioritate națională, cu intervenție rapidă și predictibilă, indiferent de județ”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.