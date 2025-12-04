Deputatul sucevean Florin Pușcașu cere demiterea ministrului Transporturilor: Retrogradarea A7 Suceava–Siret la drum expres este batjocură la adresa sucevenilor



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Deputatul AUR de Suceava, Lucian Florin Pușcașu, a prezentat o interpelare dură în Parlament prin care cere prim-ministrului Ilie Bolojan demiterea imediată a ministrului Transporturilor, acuzându-l că a „ticluit” în secret transformarea tronsonului Suceava–Siret din autostradă în drum expres.

„Este singurul proiect de autostradă din România care a fost retrogradat. În toate celelalte regiuni investițiile rămân neschimbate, doar Moldova primește drum expres în loc de autostradă. Este o discriminare crasă și o palmă dată sucevenilor”, a declarat deputatul Pușcașu.

Conform documentelor CNAIR, cei aproape 56 km dintre Suceava și Siret vor fi reproiectați în întregime ca drum expres, deși inițial primii 26,4 km fuseseră gândiți ca autostradă. Motivul oficial invocat: „optimizarea costurilor”.

„Un studiu de trafic real ar fi arătat că pe tronsonul Suceava-Siret este nevoie de autostradă. Au fost nenumărate situații în care drumul a fost blocat pe zeci de kilometrii către vama Siret, de către tirurile care stăteau la rând să treacă vama . Locuitorii județului Suceava resimt ca pe o nevoie reală construcția unei autostrăzi care să lege Suceava de Siret”, a arătat Pușcașu.

Deputatul AUR contestă vehement justificarea ministrului transporturilor, amintind că în campania electorală din 2024 liderii PSD și PNL promiteau că A7 va ajunge până la granița cu Ucraina.

„Am avertizat încă din 2023–2024 că sunt doar promisiuni electorale goale. PNRR se oprește la Pașcani, iar sucevenii vor face poze cu indicatorul «Autostradă» și vor merge tot pe drumuri de căruță. Cozile de zeci de kilometri la Vama Siret vor rămâne, traficul de tranzit spre Ucraina va rămâne haos, iar TEN-T va fi doar pe hârtie”, a adăugat Pușcașu.

Deputatul sucevean a formulat o întrebare directă către premier: „La ce dată veți demite ministrul Transporturilor pentru retrogradarea autostrăzii Suceava–Siret la drum expres?”