Acțiune a Poliției și Jandarmeriei în jurul școlilor din Câmpulung Moldovenesc: Elevi găsiți în localuri publice în timpul orelor de clasă

Polițiștii de la Siguranță Școlară, Criminalistică (împreună cu câini de serviciu), Poliția municipiului și jandarmii au desfășurat miercuri dimineață o razie în zona a patru mari unități de învățământ din oraș: Școala Gimnazială „Bogdan Vodă”, Colegiul Național „Dragoș Vodă”, Colegiul Silvic „Bucovina” și Școala Gimnazială „George Voevidca”.
Rezultatele acțiunii:
- 9 agenți economici verificați și instruiți cu privire la interzicerea vânzării de alcool, energizante și țigări către minori
- 49 de persoane legitimate prin aplicația eDAC
- 3 elevi depistați în localuri publice în timpul orelor de curs. Cu privire la elevii depistați absentând nemotivat de la cursuri vor fi trimise informări către conducerile unităților de învățământ pentru a dispune măsuri conform regulamentelor școlare
- 219 elevi și cadre didactice au participat la 4 sesiuni de prevenire pe teme de: consum de alcool/energizante/tutun de către minori, răspundere penală și contravențională, siguranță online și prevenirea abuzurilor
La acțiune au participat 10 polițiști și 5 jandarmi.
