Bărbat de 71 de ani, găsit mort în pârâul Sfâcani din Șaru Dornei

Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată miercuri, 3 decembrie 2025, în jurul orei 13:58, prin 112 că un bărbat în vârstă de 71 de ani a fost descoperit căzut în pârâul Sfâcani, sat Neagra Șarului, comuna Șaru Dornei.

Persoana a fost găsită de către soție, care l-a căutat după ce acesta plecase de acasă cu puțin timp înainte.

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava – substația Vatra Dornei, care a constatat lipsa semnelor vitale și a declarat decesul.

Examinarea preliminară a cadavrului nu a evidențiat urme de violență. Din discuțiile cu apropiații a rezultat că bărbatul consuma frecvent băuturi alcoolice.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la medicină legală în vederea efectuării necropsiei pentru stabilirea cauzei exacte a decesului.

Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, cercetările fiind în curs.