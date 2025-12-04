Caravana lui Moș Crăciun vine vineri în șase cartiere din Suceava!



Pe 5 decembrie, de la ora 17:00, Moș Crăciun pornește din nou prin municipiul Suceava cu sania plină de cadouri și surprize pentru copii.

Caravana organizată de Primăria Suceava va face șase opriri speciale în cartiere:

17:00 – zona magazinului Mihalex (Calea Obcinilor)

– zona magazinului Mihalex (Calea Obcinilor) 17:45 – parcarea Profi – Bd. George Enescu

– parcarea Profi – Bd. George Enescu 18:20 – parcarea MPO – Str. Mărăști

– parcarea MPO – Str. Mărăști 19:00 – parcarea agenției CEC – Calea Burdujeni

– parcarea agenției CEC – Calea Burdujeni 19:40 – parcarea Centrul Multicultural „Arta” – Str. Biruinței

– parcarea Centrul Multicultural „Arta” – Str. Biruinței 20:20 – Târgul de Crăciun – Str. Nicolae Bălcescu (Centru)

În fiecare locație, Moș Crăciun va coborî din sanie, va împărți cadouri și va face poze cu copiii.

„Îi așteptăm pe toți cei mici, împreună cu părinții și bunicii, să întâmpinăm magia Crăciunului în cartierele lor. Caravana lui Moș Crăciun este unul dintre cele mai așteptate momente ale lunii decembrie la Suceava”, transmit organizatorii.