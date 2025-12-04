Caravana lui Moș Crăciun vine vineri în șase cartiere din Suceava!

Intră acum și în grupul de
Pe 5 decembrie, de la ora 17:00, Moș Crăciun pornește din nou prin municipiul Suceava cu sania plină de cadouri și surprize pentru copii.
Caravana organizată de Primăria Suceava va face șase opriri speciale în cartiere:
- 17:00 – zona magazinului Mihalex (Calea Obcinilor)
- 17:45 – parcarea Profi – Bd. George Enescu
- 18:20 – parcarea MPO – Str. Mărăști
- 19:00 – parcarea agenției CEC – Calea Burdujeni
- 19:40 – parcarea Centrul Multicultural „Arta” – Str. Biruinței
- 20:20 – Târgul de Crăciun – Str. Nicolae Bălcescu (Centru)
În fiecare locație, Moș Crăciun va coborî din sanie, va împărți cadouri și va face poze cu copiii.
„Îi așteptăm pe toți cei mici, împreună cu părinții și bunicii, să întâmpinăm magia Crăciunului în cartierele lor. Caravana lui Moș Crăciun este unul dintre cele mai așteptate momente ale lunii decembrie la Suceava”, transmit organizatorii.
Intră acum și în grupul de