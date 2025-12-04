Sucevean beat și-a pierdut 600 de lei lângă o sală de jocuri din Burdujeni



Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizată, miercuri după amiaza, de un bărbat din municipiu că și-a pierdut suma de 600 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în jurul orei 16:30, după ce consumase băuturi alcoolice, bărbatul se afla în apropierea sălii de jocuri Casa Pariurilor din cartierul Burdujeni.

În împrejurări necunoscute, suma pe care o avea în buzunarul gecii a dispărut.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor.

Cercetările continuă pentru identificarea persoanei care a intrat în posesia banilor.

