Sucevean beat și-a pierdut 600 de lei lângă o sală de jocuri din Burdujeni

Secția de Poliție Burdujeni a fost sesizată, miercuri după amiaza, de un bărbat din municipiu că și-a pierdut suma de 600 de lei.
Din cercetări a rezultat că, în jurul orei 16:30, după ce consumase băuturi alcoolice, bărbatul se afla în apropierea sălii de jocuri Casa Pariurilor din cartierul Burdujeni.
În împrejurări necunoscute, suma pe care o avea în buzunarul gecii a dispărut.
Polițiștii au deschis dosar penal pentru însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor.
Cercetările continuă pentru identificarea persoanei care a intrat în posesia banilor.
