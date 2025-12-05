Moș Crăciun pe două roți revine la Suceava – ediția a IV-a, duminică 21 decembrie!


Se apropie unul dintre cele mai spectaculoase și emoționante evenimente ale iernii sucevene: Moș Crăciun pe două roți, ediția a IV-a, organizat de comunitatea moto din Suceava.

Duminică, 21 decembrie 2025, sute de motocicliști îmbrăcați în Moși Crăciun vor porni într-o coloană impresionantă plină de culoare, cadouri și zâmbete.

Programul zilei:

  • Ora 13:00 – adunarea în fața sediului Tim Group din Ițcani
  • Startul coloanei pe traseul: Ițcani → Burdujeni → Centru → Obcini → George Enescu → Mărăști
  • Ora 14:00 – sosire pe Esplanada Casei de Cultură, unde Moșii pe două roți vor împărți daruri copiilor și vor crea atmosfera magică a Crăciunului

„Vă așteptăm să fiți alături de noi, să celebrăm împreună spiritul comunității și să transformăm această zi într-un prilej de lumină și bucurie. Moș Crăciun pe două roți – acolo unde magia Crăciunului se întâlnește cu pasiunea pentru motoare și dorința de a dărui!”, transmit organizatorii.

Participanții sunt rugați să vină în costum de Moș Crăciun – cu cât mai mulți, cu atât mai spectaculos!

Evenimentul poate suferi modificări de oră sau dată în funcție de condițiile meteo.


