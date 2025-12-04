Managerul Bogdan Alupoaie, după ce Spitalul Rădăuți a intrat în Programul Național AVC: În AVC nu putem cere timp. Îl putem doar câștiga. Iar de astăzi, îl câștigăm acasă, la Rădăuți  



Managerul Spitalului Municipal „Sf. Doctori Cosma și Damian” Rădăuți, Bogdan Alupoaie, a anunțat joi că unitatea pe care o conduce a fost inclusă de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, în Programul Național Acțiuni Prioritare – AVC.

„Comunitate rădăuțeană, vom trata AVC-urile acasă, în Spitalul din Rădăuți!”, a transmis managerul.

Începând de acum, pacienții din Rădăuți, Siret, Vicovu de Sus, Marginea și zeci de comune învecinate vor primi tratament de urgență pentru accident vascular cerebral în fereastra de aur (maxim 4 ore de la debut), fără să mai fie transferați la Iași sau Suceava.

Spitalul este pregătit 24/7:

Serviciul de gardă în Neurologie funcționează 7 zile din 7 zile, 24 de ore din 24 de ore, asigurat de 3 medici primari și 2 medici specialiști.

• Compartimentul Primiri Urgențe are acces direct la Serviciul de Radiologie și la Secția Neurologie, unde sunt disponibile 4 paturi speciale pentru manevrarea pacienților, dotate cu vacuum, oxigen, monitoare și echipamente necesare pentru inițierea imediată a terapiei de fibrinoliză intravenoasă cu rtPA sau Tenecteplază.

• Pacienții au acces prioritar la tomografie computerizată și la laborator, CPU și Neurologia comunicând prin sistem hidraulic încă de la momentul triajului, conform protocolului de acțiune prioritară AVC, activat încă de la apelul la 112.

• Patru medici neurologi susțin organizarea gărzii, iar serviciul de imagistică CT funcționează în colaborare cu Radiologia Constanța și cu structurile de radiologie intervențională și neurochirurgie din Suceava, situate la 45 de kilometri.

• Linia de gardă ATI este acoperită de 6 medici, asigurând suport critic în orice moment.

• În Unitățile de terapie acută neurologică există 9 paturi, dintre care 4 se transformă în paturi UAVCA, iar restul pot prelua pacienții tratați prin fibrinoliză.

• CPU, Radiologia, Neurologia și ATI funcționează ca un singur mecanism, sprijinite de posta pneumatică și de un sistem informatic dedicat radiologiei, pentru evaluare rapidă, diagnostic corect și inițierea tratamentului în fereastra terapeutică de maxim 4 ore de la debutul simptomelor.

Managerul a mulțumit ministrului Alexandru Rogobete și primarului Bogdan Loghin pentru sprijin, dar mai ales întregului colectiv medical: „Această reușită ne aparține tuturor”.

„În AVC nu putem cere timp. Îl putem doar câștiga. Iar de astăzi, îl câștigăm acasă, la Rădăuți.”