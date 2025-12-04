Delgaz Grid anunță că rețelele de distribuție gaze naturale sunt pregătite 100% pentru utilizarea biometanului și parțial pentru hidrogen



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Rețelele de distribuție gaze naturale ale Delgaz Grid, de peste 26.000 km, sunt pregătite 100% pentru utilizarea biometanului, iar cele de polietilenă, reprezentând 70% din lungimea rețelei, sunt în mare parte pregătite pentru utilizarea hidrogenului. Compania are în derulare trei proiecte în domeniul gazelor verzi (biometan și hidrogen), ca soluții viabile pentru tranziția energetică a României, alături de energia electrică verde și de gazele naturale.

Acestea sunt câteva concluzii ale unei mese rotunde pe tema gazelor verzi, organizată de distribuitorul de gaze naturale și energie electrică Delgaz Grid, parte a Grupului E.ON, în parteneriat cu Fundația Romanian Business Leaders, pe 4 decembrie, la Târgu Mureș.

România, potențial semnificativ în ceea ce privește producția de gaze verzi

Conform Strategiei Energetice Naționale, dezvoltarea proiectelor de biometan țintește atingerea unei ponderi de 5% a biometanului în rețeaua de gaze naturale până în 2030 și de 10% până în 2050. Strategia Națională a Hidrogenului include utilizarea H₂ în amestec cu gaze naturale/hidrogen pur în segmentul de încălzire și recunoaște importanța infrastructurii de gaze naturale. Ca ținte de producție sunt prevăzute generarea a 49 kt/an în 2027, respectiv 153 kt/an în 2030.

„Decarbonizarea nu este doar o prioritate pentru mediu și pentru asigurarea securității energetice, ci și un factor esențial în competitivitatea economiei. Gazele naturale vor continua să joace un rol fundamental în arhitectura energetică europeană, în mod special în tranziția energetică din țara noastră”, a declarat Cristian Secoșan, director general Delgaz Grid.

Rețele de gaze naturale convertite la rețele de H₂

Infrastructura de transport și distribuție de gaze naturale din România, în lungime de circa 75.000 km, va juca un rol cheie în tranziția energetică, alături de sursele regenerabile de energie. Rețeaua de distribuție are o lungime de peste 60.000 km, iar ponderea rețelelor de distribuție din polietilenă (de cca. 70%) face posibilă conversia acestora la H₂. Conversia rețelelor existente la rețele „H2 ready” necesită investiții semnificativ mai mici comparativ cu construcția de noi rețele dedicate hidrogenului. În același timp, infrastructura de gaze naturale este pregătită 100% pentru utilizarea biometanului.

„Investițiile pentru facilitarea tranziției energetice nu mai sunt o opțiune și orice amânare va crește costurile pe termen lung. Dezvoltarea proiectelor de hidrogen și biometan poate stimula dezvoltarea economică și genera locuri de muncă, iar România, cu potențialul ei de surse mixte de energie, poate avea o oportunitate extraordinară de a se poziționa ca promotor al tehnologiilor emergente de energie curată”, a declarat Anca Evoiu, director general adjunct Delgaz Grid.

Proiecte în domeniul gazelor verzi

Delgaz Grid a făcut deja primii pași în ceea ce privește conversia spre rețele de H₂ prin intermediul proiectului 20HyGrid, prin care s-a demonstrat că este posibilă și sigură utilizarea unui amestec de 20vol.% hidrogen și gaze naturale în rețelele de distribuție și instalațiile/aparatele de utilizare a gazelor naturale existente în România.

„Soluțiile radicale – totul electric, totul verde – nu sunt fezabile pe termen mediu și lung. Credem însă în fezabilitatea soluțiilor hibride, care implică energie electrică verde/gaze verzi/încălzire centralizată/energie geotermală etc., cu o perioadă de tranziție de utilizare a gazelor naturale și a energiei nucleare. Totodată, gazele verzi, hidrogenul/biometanul, sunt printre puținele soluții care pot echilibra variabilitatea surselor regenerabile și volatilitatea producției/consumului”, apreciază Dr. Cristian Călin, director Programe Gaze Verzi și Soluții de Decarbonizare Delgaz Grid.

În perioada următoare, compania derulează două proiecte pilot cu hidrogen. BlendUp30 are ca scop validarea, prin „testul timpului”, a concluziilor proiectului 20HyGrid, prin utilizarea de amestecuri de gaze și diferite concentrații de hidrogen (23vol.% și 30vol.%). Proiectul HyGrid100 vizează testarea cu hidrogen 100vol.% pe un tronson de rețea din polietilenă existent, dar cu aparate de utilizare noi, compatibile cu hidrogen pur, 100vol.% (centrale termice). Al treilea proiect, care va debuta anul viitor, BioMethaneMix, are ca scopobținerea biometanului prin condiționarea producției de biogaz (produs în stații de epurare ape uzate) și injectarea acestuia într-o secțiune a unui sistem de alimentare cu gaze naturale.

Analiza compatibilității rețelelor și a aparatelor de utilizare cu gazele verzi, in special hidrogenul, dezvoltarea cadrului legislativ, calificarea și dezvoltarea de competențe pentru personalul de specialitate sunt principalele obiective ale proiectelor pilot. Implementarea acestor tehnologii necesită crearea unei piețe a gazelor verzi, care trebuie stimulată prin programe de finanțare europene și naționale.

„Tranziția energetică se întâmplă acolo unde companiile găsesc soluții fezabile. Este o oportunitate, poate unică, pentru generația noastră, la fel de transformatoare ca Inteligența Artificială. România are șansa să devină furnizor credibil de energie verde, iar oportunitatea cere curajul de a face primul pas înainte să avem toate răspunsurile”, a declarat Andrei Gusan, lider al filialei Mureș a Fundației Romanian Business Leaders.

La masa rotundă de la Târgu Mureș au participat reprezentanți ai companiilor din piața de energie, industrie și utilități, ai mediului academic, precum și reprezentanți ai autorităților regionale și locale din județul Mureș.