FRYDAY se extinde prin inaugurarea unui nou Drive-Thru la Iulius Mall Suceava, pe 27 noiembrie

FRYDAY marchează revenirea în Suceava prin inaugurarea unui nou restaurant de tip Drive-Thru la Iulius Mall, joi, 27 noiembrie, începând cu ora 10:00. Noua unitate a fost construită de la zero și îmbină zona de restaurant cu un flux dedicat comenzilor de tip Drive-Thru, conceput pentru o experiență eficientă și accesibilă. Investiția depășește 2 milioane de euro, poziționând proiectul printre cele mai ample dezvoltări recente din industria QSR din nordul țării.

Restaurantul va funcționa zilnic între orele 09:00 și 03:00, iar meniul include burgeri smash preparați din carne proaspătă, gătiți pe plită încinsă, alături de toppinguri și sosuri populare. FRYDAY, care folosește ulei de alune pentru prăjirea preparatelor, a dat startul trendului „burgerilor în sos cheddar”, un reper pentru cei care caută un gust intens și autentic.

Spațiul este dotat cu sisteme moderne utilizate la nivel internațional care monitorizează timpii de așteptare, oferind o imagine în timp real asupra fluxului de clienți. Investiția totală depășește 2 milioane de euro și este printre cele mai ample proiecte de profil realizate recent în zona de nord a țării.

„Revenirea în Suceava are o valoare emoțională pentru noi, pentru că aici s-a conturat identitatea FRYDAY și tot aici am primit primele confirmări că ceea ce facem are impact. Prin acest nou Drive-Thru ne dorim să oferim comunității o experiență modernă și rapidă, construită după standardele actuale ale industriei. Am investit într-o locație care reflectă evoluția brandului și care răspunde nevoilor clienților de astăzi, de la tehnologie și eficiență, până la calitatea produselor pe care le pregătim în fiecare zi„, a declarat Lucian Florea, fondatorul FRYDAY.

