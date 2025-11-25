Călin Brăteanu numit manager interimar al Centrului Cultural „Bucovina”



Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, a semnat dispoziția prin care Călin Brăteanu, director al Centrului pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale va prelua funcția de manager interimar al Centrului Cultural „Bucovina”, începând de joi.

El îl înlocuiește pe Cătălin Axinte, care asigurase conducerea interimară a instituției din aprilie 2025 și care a fost eliberat din funcție în urma demisiei.

Numirea lui Călin Brăteanu în fruntea Centrului Cultural „Bucovina” vine în contextul în care instituția pregătește un program intens pentru sezonul sărbătorilor de iarnă și anul 2026.