Comisia de fond funciar Suceava: blocaj major la retrocedarea terenurilor cu vegetație forestieră din cauza lipsei metodologiei

La sediul Instituției Prefectului s-a desfășurat, marți, ședința Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, în care au fost analizate 7 informări și votate 28 de propuneri venite de la comisiile locale.

Potrivit unui comunicat al Prefecturii Suceava, cel mai grav blocaj rămâne la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri cu vegetație forestieră.

Prefectura Suceava a solicitat Ministerului Mediului clarificări, iar răspunsul oficial arată că metodologia de punere în posesie este încă în avizare internă. Mai mult, evaluările ANEVAR nu vor fi finanțate nici de minister, nici de Romsilva.

Lipsa cadrului normativ actualizat a generat la nivelul județului Suceava executări silite, penalități și daune-interese pentru autoritățile locale și Comisia județeană, din cauza imposibilității finalizării unor dosare vechi de peste 20 de ani.

În ședința de astăzi au fost validate sau invalidate propuneri privind:terenuri agricole, anulări, revocări sau corectări de titluri de proprietate, puneri în posesie pe hotărâri judecătorești definitive, aplicarea art. 27 alin. (2¹) din Legea 18/1991

Comisia a atras atenția comisiilor locale că documentațiile incomplete sau incorecte pot atrage răspundere disciplinară, administrativă, civilă sau penală pentru funcționarii implicați.

„Comisia Județeană va continua să își exercite atribuțiile cu rigurozitate, imparțialitate și respectarea strictă a legislației în vigoare”, a transmis prefectul Traian Andronachi.