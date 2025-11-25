Primarul Sucevei, Vasile Rîmbu, a semnat contractul ce va duce la fluidizarea traficului: benzi dedicate, piste de biciclete și centru de comandă



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul Vasile Rîmbu a semnat marți contractul de execuție a Sistemului integrat de management și modelare urbană – proiect cu finanțare europeană care va transforma radical traficul pe două axe majore ale municipiului în următorii doi ani.

Proiectul, finanțat în mare parte din fonduri europene, va crea:

3,3 km de benzi dedicate pentru transportul public

pentru transportul public 27,6 km de trotuare și piste pentru biciclete/trotinete

36 + 17 intersecții inteligente pe cele două axe

pe cele două axe Un centru unic de comandă și control al traficului

al traficului Perdele verzi și gazon rezistent la secetă pe 13.000 mp

Cele două axe principale:

Axa 1: Sofia Vicoveanca – Calea Unirii – Calea Burdujeni

Sofia Vicoveanca – Calea Unirii – Calea Burdujeni Axa 2: Calea Obcinilor – George Enescu – Mărășești – Nicolae Bălcescu

Pe listă intră 25 de artere importante, de la Ștefan cel Mare și 1 Mai până la Universității și Mihai Viteazu.

Contractul de execuție în valoare de 68,4 milioane lei fără TVA a fost câștigat de asocierea Samus Tec SA (lider) – Tehnic Asist SRL (asociat). Lucrările vor dura 22 de luni de la ordinul de începere, iar întregul proiect trebuie finalizat până în noiembrie 2027.

Valoarea totală a proiectului este : 120.484.949,09 lei din care valoarea eligibilă: 91.422.997,21 lei, iar valoarea neeligibilă: 29.061.951,88 lei.