Niciun candidat la concursul pentru șefi de secție sau de laborator la Spitalul Municipal Vatra Dornei

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de compartiment și șef de laborator la Spitalul Municipal Vatra Dornei, programat pentru luni, 24 noiembrie 2025, a fost anulat oficial.

Până la data-limită de înscriere – 17 noiembrie 2025, ora 16:00 – nu a fost depus niciun dosar de candidatură pentru care condițiile erau de minim 5 ani vechime în specialitate, fără sancțiuni în ultimii 2 ani, proiect de management obligatoriu și taxă de participare 200 lei.

„Urmând prevederile OMS nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului/examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, coroborat cu prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006- republicată, comisia de examinare/concurs a constatat că până la data de 17.11.2025, dată limită de depunere dosare examen/concurs nu s-a înregistrat niciun dosar în vederea participării, drept pentru care comisia de examinare a hotărât încheierea concursului”, a fost mesajul comisiei de concurs.

Concursul prevedea trei probe (interviu cu proiectul de management, probă scrisă din Legea 95/2006 și probă clinică/practică), iar rezultatele finale erau programate pentru 26 noiembrie.