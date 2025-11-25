Managerul Spitalului Municipal Vatra Dornei, după ce niciun medic nu s-a înscris la concursul pentru șefi de secție: Concursul va fi reluat peste șase luni



Managerul Spitalului Municipal Vatra Dornei, Valentin Ioan Stan, a confirmat oficial anularea concursului pentru funcțiile de șef de secție, șef de compartiment și șef de laborator, din cauza lipsei totale a candidaților.

„Nu s-a depus niciun dosar. Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Conform legislației, concursul va fi reorganizat peste șase luni”, a declarat Valentin Ioan Stan.

Până atunci, medicilor care asigurau deja interimatul li s-a prelungit mandatul, pentru a evita blocarea activității secțiilor.

Următorul concurs este programat astfel pentru mai 2026.

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție, șef de compartiment și șef de laborator la Spitalul Municipal Vatra Dornei, programat pentru luni, 24 noiembrie 2025, a fost anulat oficial.

Până la data-limită de înscriere – 17 noiembrie 2025, ora 16:00 – nu a fost depus niciun dosar de candidatură pentru care condițiile erau de minim 5 ani vechime în specialitate, fără sancțiuni în ultimii 2 ani, proiect de management obligatoriu și taxă de participare 200 lei

Concursul prevedea trei probe (interviu cu proiectul de management, probă scrisă din Legea 95/2006 și probă clinică/practică), iar rezultatele finale erau programate pentru 26 noiembrie.