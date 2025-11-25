Primăria Suceava: asfalt proaspăt turnat în Zamca și pe străzile Oituz, Mărășești și 6 Noiembrie



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



În seara zilei de marți, 25 noiembrie, Primăria Suceava a finalizat asfaltarea primei părți din cartierul Zamca și a anunțat că lucrările pe străzile Oituz, Mărășești și 6 Noiembrie sunt aproape de final.

„Astăzi, în amurgul zilei de 25 noiembrie, ne onorăm prima parte a promisiunilor făcute locuitorilor din Zamca. Aceștia meritau, de mulți ani, mai multă atenție din partea administrației. Le mulțumim pentru răbdare și încredere. Restul cartierului va fi gata în primăvara anului viitor”, a transmis administrația locală.

Tot marți seară, echipele au turnat ultimul strat de asfalt pe Oituz, Mărășești și 6 Noiembrie.

„Sperăm că așteptarea și răbdarea lor au meritat”, au adăugat reprezentanții primăriei.

„Nu ne lăudăm și nu avem nevoie de aplauze. Este doar un raport de activitate, necesar pentru transparența actului administrativ. Mai avem câteva zile de muncă până la bilanțul primului an al noii administrații”, se arată în mesajul oficial.