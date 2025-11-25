Primarul Bogdan Loghin rupe tăcerea: Daniel Bodnar a trecut de la cereri de prietenie la șantaj pentru că nu i-am rezolvat ilegalitățile fratelui său



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a publicat marți seara un mesaj public exploziv în care explică motivele reale din spatele atacurilor și presiunilor venite în ultima perioadă din partea lui Daniel Bodnar.

„Am acceptat să-l cunosc pentru că mi-a spus că fusese dezinformat și dorea o relație sinceră. M-am dus personal la el acasă, ținând cont de problemele sale de sănătate. L-am ajutat cu empatie, l-am vizitat la recuperare, am fost prezent la evenimente de familie. Totul părea sincer”, povestește primarul.

Situația s-a schimbat radical după alegerile locale, după ce Gheorghe Flutur a pierdut alegerile, când Daniel Bodnar a trecut în tabăra politică adversă.

„A început cu aluzii, apoi cu presiuni și mesaje cu tentă de șantaj: că el este «apărătorul poporului» și că funcționarii trebuie să facă ce cere el, ca să nu fie puși la zid public”, scrie Loghin.

Miezul conflictului, dezvăluit în premieră:

Casa fratelui lui Bodnar este construită ilegal și nu poate fi intabulată „din pix

Blocul ridicat de același frate are probleme care nu se rezolvă prin telefoane la primărie

Primarul nu poate soluționa cererile de materiale de construcție „mai ieftine” de la agenți economici

Solicitări de facilitare a accesului la terenuri și clădiri ale Cooperativei Munca Invalizilor

„ Îmi este greu să fac această postare, pentru că știu cât m-am implicat ca om, nu doar ca primar. Am fost alături de el cu respect și cu suflet, inclusiv în momentele sale dificile. Am fost la evenimente de familie, am stat lângă el în perioada de recuperare, m-am implicat personal, nu instituțional.Dar respectul pe care îl port cetățenilor Rădăuțiului mă obligă să spun transparent adevărul. Să explic de ce un om pe care l-am ajutat a ajuns să lanseze atacuri la adresa mea. Motivele nu sunt politice, nu sunt morale, nu sunt principiale. Sunt strict legate de faptul că am refuzat să încalc legea în favoarea lui sau a apropiaților săi”, a concluzionat primarul.

Mesajul se încheie cu o întrebare directă: „Daniele, o ultimă întrebare: ce ocupație ai și din ce bani trăiești?”