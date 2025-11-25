Elev de clasa a VIII-a bătut în pauză de un licean la Vicovu de Sus: ordin provizoriu de protecție și dosar penal



Marți, în jurul orei 17:00, directorul unei școli din Vicovu de Sus a sesizat direct Poliția Orașului cu privire la o agresiune petrecută în incinta unității de învățământ.

Potrivit cercetărilor preliminare a rezultat că în pauza mare, în jurul orei 11:00, un elev de clasa a X-a în vârstă de 16 ani l-a agresat fizic pe un coleg de clasa a VIII-a, în vârstă de 14 ani și 10 luni.

Polițiștii s-au deplasat imediat la domiciliul victimei, au convins familia să accepte examinarea medico-legală și au emis pe loc ordin provizoriu de protecție conform Legii 26/2024, chiar dacă părinții nu au depus plângere penală.

Poliția s-a sesizat din oficiu pentru loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Dosarul a fost înaintat procurorului de serviciu de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți, care va dispune măsurile legale față de agresorul de 16 ani.

Prin structura de Siguranță Școlară au fost dispuse verificări amănunțite în școală și activități suplimentare de prevenire a violenței și bullying-ului.

Au fost informați și partenerii instituționali – Inspectoratul Școlar Județean Suceava, CJRAE și DGASPC Suceava – pentru luarea măsurilor specifice fiecărei instituții.