Incendiu la o clădire nefolosită din Solca: Flăcările au cuprins acoperișul și podul construcției din lemn



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incendiu de amploare a izbucnit marți seara la o clădire neutilizată din orașul Solca, cu excepția unui spațiu în care funcționează un cabinet de medicină dentară.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, flăcările s-au manifestat violent la nivelul acoperișului și al podului, extinzându-se și la un perete lateral, clădirea fiind construită preponderent din lemn, ceea ce a favorizat propagarea rapidă.

La fața locului au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Rădăuți și lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Arbore, cu cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Până în acest moment, incendiul a fost localizat, iar forțele acționează pentru lichidarea completă a focarelor.

Nu au fost înregistrate, iar misiunea este în dinamică, pompierii continuând să lucreze pentru înlăturarea tuturor riscurilor. Cauza incendiului este în curs de stabilire.