Incendiu pus intenționat la o clădire neutilizată din Solca: cabinetul stomatologic a fost salvat

Un incendiu de proporții a cuprins marți seara o clădire veche, majoritar din lemn, situată în orașul Solca.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, incendiul a fost anunțat prin 112 la ora 21:41, iar pompierii militari din Solca și Rădăuți, împreună cu membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Arbore, au intervenit rapid cu cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă.

La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră deja acoperișul, podul și un perete lateral, existând risc major de propagare la întreaga construcție.După mai bine de cinci ore de luptă cu focul, incendiul a fost lichidat complet în jurul orei 02:45.

În incendiu au ars holul de acces, podul clădirii și bunurile depozitate acolo pe o suprafață de aproximativ 300 mp.

La exterior au fost distruse pubelele de gunoi și circa un metru cub de lemne de foc.

Tavanul, pereții interiori și exteriori au fost puternic degradați de căldură și fum.

Cercetările preliminare ale pompierilor indică faptul că incendiul a fost provocat intenționat – „folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul”.

Din fericire, nu au existat victime. Intervenția promptă a pompierilor a salvat restul clădirii, inclusiv cabinetul de medicină dentară care funcționa într-o parte a imobilului, împreună cu toate echipamentele și bunurile din interior.