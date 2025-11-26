Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeii: IPJ Suceava a premiat câștigătorii concursului național de afișe și a lansat expoziția de la Iulius Mall



Ieri, 25 noiembrie, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeii și startul celor 16 zile de activism împotriva violenței de gen, Poliția Suceava a organizat la Iulius Mall un eveniment amplu de conștientizare, în parteneriat cu instituții publice, ONG-uri și elevi.

În cadrul manifestării au fost premiați câștigătorii concursului național de afișe „Violența domestică rănește, dar noi o putem opri”, inițiat de IGPR și Fundația Vodafone România. Cele mai bune lucrări au fost realizate de elevii Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, coordonați de prof. Larisa Georgiana Popa. Expoziția cu toate afișele participante poate fi vizitată în continuare la Iulius Mall.

Cifrele violenței domestice în județul Suceava (primele 9 luni 2025):

1.332 infracțiuni în familie (-279 față de 2024)

196 ordine de protecție provizorii și 283 ordine de protecție emise

3.351 intervenții ale poliției (dintre care 1.942 în mediul rural)

Din 1 octombrie 2025, Suceava face parte din cele 18 județe în care funcționează Sistemul de Monitorizare Electronică cu brățară pentru agresorii din cazurile de violență domestică.

Poliția Suceava continuă promovarea aplicației gratuite Bright Sky RO (disponibilă în română, engleză și maghiară), care oferă victimei și apropiaților informații, evaluare de risc, stocare de probe și hartă cu servicii de suport.

„Să spunem împreună NU violenței domestice! Sună la 112, cere ordin de protecție, cere ajutor – nu ești singură!”, este mesajul transmis ieri de polițiștii suceveni.