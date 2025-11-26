Bărbat de 33 de ani, pălmuit și lovit cu farfuria de soție în apartament din Suceava



Marți seara, la ora 17:53, un bărbat de 33 de ani din Câmpulung Moldovenesc a sunat la 112 și a reclamat că a fost agresat fizic de soția sa în apartamentul lor de pe strada Republicii din municipiul Suceava.

Potrivit declarațiilor, în jurul orei 18:00, pe fondul unui conflict legat de curățenia din locuință, femeia de 30 de ani l-a pălmuit și l-a lovit apoi cu o farfurie peste față.

Polițiștii Municipiului Suceava s-au deplasat la fața locului și au completat formularul de evaluare a riscului și au concluzionat că nu există risc iminent, motiv pentru care nu a fost emis ordin provizoriu de protecție.

Chiar și în lipsa plângerii prealabile din partea victimei, poliția s-a sesizat din oficiu și a întocmit dosar penal pentru violență în familie .