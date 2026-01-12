OCPI Suceava: Peste 11.300 de imobile din comuna Frătăuții Noi vor fi intabulate gratuit.Rezultatele cadastrului general, afișate public din 20 ianuarie 2026



Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Suceava anunță finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților în comuna Frătăuții Noi, județul Suceava. În total, au fost măsurate și identificate 11.389 de imobile, cu o suprafață cumulată de 5.140 de hectare.

Rezultatele lucrărilor de cadastru general vor fi afișate public începând cu data de 20 ianuarie 2026, atât la sediul Primăriei Comunei Frătăuții Noi (Calea Bucovinei, nr. 22), cât și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Cetățenii interesați au la dispoziție 60 de zile pentru a formula și depune contestații sau cereri de rectificare, termenul limită fiind 20 martie 2026.

Lucrările s-au desfășurat în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) și sunt complet gratuite pentru cetățeni. Finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027.

Cum se pot depune contestațiile și cererile de rectificare?

La sediul primăriei, în locul afișării

Prin e-mail: [email protected]

Prin poștă sau curier

Prin mijloace electronice (sistem informatic), cu semnătură electronică calificată

La nivelul județului Suceava, din totalul de 114 unități administrativ-teritoriale (UAT-uri), nouă comune au fost cadastrate 100%: Moara, Mănăstirea Humorului, Pojorâta, Poiana Stampei, Iacobeni, Sadova, Sucevița, Drăgoiești și Vama. În alte 97 de localități se află în derulare lucrări de înregistrare sistematică, fie la nivel de întreg UAT, fie pe sectoare cadastrale.

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) își propune înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri și construcții) din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, fonduri europene și contribuții de la bugetele locale, iar procesul continuă până la finalizarea înregistrării sistematice pe întreg teritoriul țării.

Cetățenii sunt principalii beneficiari și au un rol activ în toate etapele: furnizarea actelor de proprietate, identificarea imobilelor și verificarea rezultatelor. Orice erori identificate pot fi corectate gratuit în perioada de afișare publică, dar și ulterior, chiar și după deschiderea noilor cărți funciare (la momentul oricărei tranzacții: vânzare, moștenire, ipotecă etc.).

În paralel, ANCPI derulează Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care vizează înregistrarea sistematică a 5.758.314 hectare din 660 de UAT-uri rurale. Valoarea totală a proiectului este de 312.891.155 euro, finanțat inițial prin Programul Operațional Regional (până în decembrie 2023) și continuat prin PoCIDIF 2021-2027.

Mai multe informații și actualizări despre stadiul lucrărilor în județul Suceava și la nivel național sunt disponibile pe site-ul oficial ANCPI: https://www.ancpi.ro/pnccf/.