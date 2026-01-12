Detaliile acccidentului rutier în lanț din Dărmănești cu doi răniți și patru vehicule avariate: Șoferul unei autoutilitare a lovit un autoturism pe care l-a proiectat într-un TIR



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident rutier în lanț, produs în jurul orei 11:20 pe DN2, în afara localității Dărmănești (județul Suceava), a implicat patru vehicule și s-a soldat cu rănirea a două persoane, care au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Suceava.

Potrivit primelor informații furnizate de Poliție, un conducător auto în vârstă de 58 de ani, din comuna Udești, care se deplasa cu o autoutilitară Renault Master (înmatriculată în București), nu a păstrat distanța regulamentară de siguranță față de un autoturism Volkswagen Golf (înmatriculat în județul Suceava), condus de un bărbat de 34 de ani din comuna Dărmănești care intenționa să vireze la stânga, pe drumul comunal 38 și a intrat în coliziune față-spate.

În urma coliziunii, autoturismul Volkswagen Golf a fost proiectat pe sensul opus, unde a intrat în impact frontal cu un ansamblu rutier format din cap tractor DAF și semiremorcă (înmatriculate în Dâmbovița), condus de un bărbat de 36 de ani, domiciliat în județul Dâmbovița. După acest impact, ansamblul DAF a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un podeț de beton de pe marginea drumului.

Autoturismul Volkswagen Golf a fost ulterior proiectat din nou și a lovit un alt ansamblu rutier – cap tractor Mercedes-Benz cu semiremorcă (înmatriculate în Turcia), condus de un cetățean turc de 55 de ani, care circula din direcția Dănila spre Suceava.

În urma evenimentului au rezultat avarii importante la toate cele patru vehicule implicate. Conducătorul autoturismului Volkswagen Golf (34 de ani) a suferit un traumatism toraco-abdominal și o posibilă fractură de bazin. A fost transportat cu ambulanța la SJU Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.

Conducătorul autoutilitarei Renault Master (58 de ani) a fost rănit ușor, fiind diagnosticat cu contuzie cranio-cerebrală ușoară și traumatism de umăr stâng. Și acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Toți conducătorii implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii Biroului Rutier Suceava continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.