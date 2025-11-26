USV Suceava distincții importante la EURO POLITEHNICUS 2025: Patru medalii de aur, Trofeul competiției, dar și alte premii speciale



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a obținut cele mai înalte distincții la cea de-a doua ediție a International Innovation and Invention Show EURO POLITEHNICUS 2025, organizată în perioada 21–23 noiembrie de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.

Cele patru invenții înscrise de Laboratorul de Inventică și Transfer Tehnologic INVENTRANSFER au fost recompensate cu medalii de aur:

Sistem solar hibrid cu reglare automată

Sistem parasolar reglabil dinamic pentru parbrizele autovehiculelor

Metodă și sistem pentru creșterea puterii de încălzire

Sistem pentru economisirea surselor de lumină de fază scurtă și metodă de reglare

În plus, USV Suceava a primit:

Marele Premiu al Universității Tehnice din Cluj-Napoca – trofeul Innovation Star EURO POLITEHNICUS 2025

– trofeul Premiul de Excelență din partea Institutului Național de Cercetare ICECHIM București

din partea Institutului Național de Cercetare ICECHIM București Două medalii de aur speciale ICECHIM pentru „Sistem parasolar reglabil dinamic” și „Sistem solar hibrid cu reglare automată”

Autorii invențiilor sunt cadre didactice și doctoranzi de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, coordonați de prof. univ. dr. ing. Laurențiu-Dan Milici și prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian: Ciprian Bejenar, Pavel Atănăsoae, Pentiuc Radu-Dumitru, Daniela Irimia, Milici Rodica-Mariana, Niţan Ilie, Lupu Elena-Daniela, Bobric Crenguța-Elena, Rață Gabriela, Prodan Cristina, Alexandru Leonte, Andrei Emanuel Pascan, Constantin Ungureanu, Poienar Mihaela, Ciprian Afanasov, Romanescu Adrian, Visarion-Cătălin Ifrim, Ștefan-Bogdan Dulgheru, Gheorghiță-Stelian Mihăilescu, Andrei-Dumitru Nașcu, Daniel Hrițcan, Marian Bejenar, Vasile-Eusebiu Toader.