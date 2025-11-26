Șoferiță de 36 de ani din Șcheia, prinsă băută la volan pe George Enescu după ce era să lovească un pieton


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Polițiștii Biroului Rutier au surprins în trafic, marți în jurul orei 12:00, pe bulevardul George Enescu (zona intersecției cu strada Narciselor), o conducătoare auto de 36 de ani din comuna Șcheia care a trecut cu Audi-ul peste trecerea de pietoni fără să acorde prioritate unui pieton angajat regulamentar în traversare.

La oprirea regulamentară, testarea cu aparatul etilotest a arătat 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Femeia a fost condusă la Spitalul Județean Suceava, unde i-au fost prelevate două probe biologice de sânge pentru stabilirea exactă a alcoolemiei.

Pe lângă dosarul penal pentru conducere sub influența alcoolului, polițiștii i-au aplicat și sancțiune contravențională pentru neacordarea priorității de trecere pietonului.

Permisul de conducere i-a fost reținut, iar cercetările continuă.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR